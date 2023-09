KOLDA : 35 maires sur 40, 5 députés sur 6, trois conseils départementaux, DG, HCCT, militants et sympathisants pour élire amadou Ba…

Ce sont 35 maires sur les 40, les trois présidents de conseils départementaux, les DG, les députés à savoir 5 sur 6, les HCCT, les militants et sympathisants de Bby de la région qui se sont réunis pour s’aligner sur le choix du candidat, par président de la République Macky Sall, Amadou Ba. Ainsi, ils comptent mettre tout en œuvre pour l’élire à la présidentielle de février 2024. Et ceci sous l’égide du ministre de l’enseignement supérieur et président du conseil départemental de Kolda Moussa Baldé, ce weekend du 15 septembre. En ce sens, il s’agit pour ces derniers de peaufiner leurs armes afin de mieux occuper le terrain pour élire Amadou Ba, le candidat de la coalition Bby.



D’ailleurs, selon Moussa Baldé cette présence massive de leaders de Bby montre que le choix de Macky Sall est le leur. À ce titre, une résolution a été adoptée et lue pour montrer leur engagement à rester derrière le choix de Macky Sall pour une victoire en février 2024 dans l’unité.



En ce sens, Moussa Baldé souligne « nous venons de matérialiser ici que nous sommes tous derrière le candidat de Bby Amadou Ba. Ainsi, je pense que ceux qui sont là représentent le terrain politique à Kolda. » C’est pourquoi : « si on occupe le terrain, les autres seront à la touche. Aujourd'hui, nous venons de donner un signal fort à notre candidat. »





Dans cette dynamique, il estime «pour ce faire, nous devons ratisser large en ramenant même les plus sceptiques à notre cause. » Selon, lui « il ne faut pas y aller par petits groupes mais y aller en région, et on nous verra en région. A ce titre, nous sommes prêts pour une grande victoire dans notre région le 25 février 2024… »