KOLDA : 30 jeunes outillés sur la lutte contre les violences basées sur le genre…

Ce ne sont pas moins de 30 jeunes scolarisés et analphabètes qui sont formés sur les violences basées sur le genre et les stéréotypes de genre sous la houlette de la direction régionale de la santé et du district sanitaire de Kolda, avec l'appui d’ONU Femmes Sénégal.

Ainsi, le centre conseil ado (CCA) de Kolda, sous la conduite de son coordonnateur Babacar Sy, a compris qu’il faut attaquer le mal à la racine en sensibilisant les jeunes très tôt.

Dans cette optique, le « new deal » est en train de produire des effets positifs au sein des jeunes de la région de Kolda. L'objectif visé étant de libérer le potentiel des jeunes filles et garçons dans la région, tout en déconstruisant leur complexe. Ainsi, à chaque séance de formation, le coordonnateur du CCA ne cesse de rappeler aux jeunes que « le statut social ne détermine pas la réussite de l’individu, mais plutôt de croire en ses potentialités. »

Cette formation va créer un environnement où les inégalités entre les sexes sont normalisées et où les abus peuvent être justifiés. Ainsi, en travaillant à déconstruire ces stéréotypes et en offrant un soutien aux victimes, il est possible de réduire les violences de genre et de favoriser une société plus égalitaire, respectueuse et inclusive...