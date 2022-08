KÉDOUGOU/NAVÉTANES 2022 : Ousmane Sylla dégage 9 millions pour les ASC de la commune.

Le député-maire de Kédougou, Ousmane Sylla, vient de dégager une enveloppe de 9 millions de nos francs pour subventionner les ASC de sa commune.

La cérémonie de remise s’est tenue à l’hôtel de ville ce samedi 13 août 2022, en présence du bureau municipal, du président de l’ODCAV, des présidents de zone et des présidents des ASC.

Après avoir octroyé un bus à la jeunesse de la région, le député-maire, Ousmane Sylla, vient de dégager une enveloppe de 9. 000.000 f en guise de subvention aux structures sportives de la commune de Kédougou. Avec cette enveloppe, le montant habituellement remis aux associations sportives est passé de 150.000f à 200.000 f par ASC. Ainsi, chaque ASC et club sportif (football, basket, handball, karaté, arbitres croix rouge…), le Conseil communal de la jeunesse, les deux zones de la commune et l’ODCAV se sont réjouis et ont félicité le maire pour les multiples efforts à l’endroit de la jeunesse de Kédougou.

En marge de cette activité, les associations sportives et culturelles (ASC) ont été invitées à diversifier leurs activités, en incluant la culture, la propriété des quartiers, des hôpitaux, des établissements scolaires, la vaccination et même la sensibilisation relative à la sécurité routière. Les préoccupations de la jeunesse restent une priorité pour le premier magistrat de la ville. Les responsables des ASC ont chaleureusement remercié et félicité l’édile de la ville pour avoir relevé les subventions de 150.000 à 200.000 F et avoir mis un bus à leur disposition, une première dans l’histoire.

Les acteurs du sport ont aussi posé des doléances comme le renforcement de l'éclairage du stade municipal, le relèvement du mur de clôture...