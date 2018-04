KAZU RAJAB - Hommage aux deux ' Fallou ' assassinés, visiblement, pour des raisons de fétichisme

Sous le ndigël de Serigne Abô Mbacké, Khalife de Serigne Fallou et de Serigne Abdou Fatah Mbacké, Président du comité d'organisation du magal de Kazu Rajab, un hommage vibrant a été rendu à Serigne Fallou Bâ, égorgé et abandonné à Touba, et Serigne Fallou Bâ, assassiné et jeté dans la rue à Rufisque en mars 2018. Pour lui, '' rien ne justifie de tels actes, on ne peut plus barbares. '' Estimant que ces meurtres sont visiblement perpétrés pour des besoins de fétichisme, le chef religieux, dont les propos sont rapportés par Serigne El Hadj Ndiaye Cheikh Ndindy, insistera sur la nécessité pour l'État de vite mettre la main sur les malfrats et de leur réserver des sanctions exemplaires.



La déclaration a été faite devant les ministres Matar Bâ et Oumar Guèye venus conduire la délégation gouvernementale, mais aussi devant une forte présence de l'opposition avec notamment Me Madické Niang, Aïda Mbodj...