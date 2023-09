Justice : ivre, un conducteur de taxi Yango percute volontairement un motocycliste et risque 1 an de prison ferme

A la date du 26 août derniers, le sieur Moussa Sam chauffeur de taxi Yango a été témoin d'un accident sur la VDN. Il s'agit d'une femme heurtée par un véhicule. Voulant aider cette dame qui s'était évanouie, il a garé sa voiture pour venir à sa rescousse. Dans ces circonstances, trois motocyclistes ont attaqué sa voiture avant d'emporter son sac contenant son versement. "Les deux ont échappé et j'ai ciblé la 3e motocycliste. Arrivé à hauteur des deux voies de liberté 6, j'ai heurté volontairement deux individus à savoir Mamadou Kanté et Jacques Diong Gomis à bord d'une moto que je croyais être les auteurs de mon agression", raconte-t-il. Par la suite, les deux victimes ont été acheminées à l'hôpital par les sapeurs-pompiers. Ainsi, le taximan de nationalité congolaise a été arrêté et placé en garde à vue. Les éléments de l'enquête ont montré que le prévenu était en état d'ébriété au moment des faits.





À la barre, il a reconnu les faits, mais il conteste qu'il n'était pas ivre. "Les conducteurs de motos ont pris le virage. Et je les ai heurtés volontairement avant de crier au voleur", avoue-t-il. Cependant, il jure sur tous les saints qu'il n'a pas consommé de l'alcool ce jour-là, mais il avait sommeil.





A. Fall propriétaire du Taxi Yango confirme que son chauffeur était ivre au moment de l'accident. " Ce jour-là, je l'ai appelé de 23 heures à 5 heures du matin parce qu'il devait m'apporter le versement. Et il attend vers 5 heures du matin pour m'appeler soutenant qu'il avait fait un accident. Et j'ai tout de suite pris un taxi pour le voir. Arrivé sur place, il était allongé sur le trottoir sur les deux voies de liberté 6 et il sentait de l'alcool. Quelques minutes après une dame a appelé pour demander après lui et c'est dans ces circonstances qu'elle a avoué qu'ils étaient dans un cabaret à Ngor. Elle ajoute, que le Sieur Sam avait beaucoup bu et d'ailleurs, c'est elle-même qui a arraché son dernier verre avant de confirmer également qu'il était en état d'ivresse", narre-t-elle avant de demander la somme de 1,4 million pour dommages et intérêts.







À son tour, Mamadou Kane conducteur de la moto estime que le prévenu a mis en danger leur vie en criant au voleur. " Il nous a heurtés près de mon domicile alors que j'étais avec mon employé Gomis. Heureusement, les gardiens nous ont reconnus sinon l'irréparable allait se produire", dénoncé, Mamadou K qui demande la somme de 500 mille francs pour dommages et intérêts. Quant à son employé Gomis, il demande la somme de 600 mille de nos francs pour réparation du préjudice qu'il a subi.



Invité à faire son réquisitoire, le ministère public relève que les faits de l'espèce indiquent que le mis en cause conduisait un véhicule alors qu'il était ivre. "Il a déclaré à la barre qu'il a délibérément percuté les conducteurs. Et il est constant que le prévenu était en état d'ivresse", a souligné le parquet qui estime que l'état d'ébriété du prévenu ne souffre d'aucun doute ainsi que les autres délits de coups et blessures volontaires, mis en danger de la vie d’autrui et dommages à la propriété mobilière d'autrui. Suffisant pour le maître des poursuites de demander qu'il en soit déclaré coupable et condamné à 1 an de prison ferme et une amende d'un million.





Du côté de la défense, Me Amadou Aly Kane précise que le droit pénal est le droit de la certitude. "Il fallait faire le test d'alcotest pour mesurer le taux d'alcoolémie. Personne ne peut dire que mon client était ivre", avance Me Kane qui demande au tribunal d'écarter le délit de conduire en état d'ivresse vu qu'il y a une absence de preuve formelle.





Concernant le délit de Cbv, la robe noire déclare que son client n'était pas animé par un sentiment d'attenter à la vie d'autrui. A l'issue de sa plaidoirie, la défense a sollicité une application bienveillante de la loi pénale.





Le jugement sera rendu le 27 septembre prochain.