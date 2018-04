Justice : Validation du module uniforme sur le terrorisme

"Le terrorisme c'est l'une des criminalités les plus complexes à laquelle doit faire face l'État", informe le ministre de la justice, garde des sceaux, Ismaïla Madior Fall. Ainsi s'est ouverte à Dakar une session de validation du module uniforme sur le terrorisme.



Ce module donnera des outils aux juges afin de leur permettre d'exécuter les enquêtes et poursuites voire rendre les jugements, tout en respectant les droits des présumés et les standards du droit.

Ce module de 11 leçons, dont une introductive sur le phénomène, aidera à uniformiser la réponse judiciaire en ce qui concerne le phénomène terroriste...