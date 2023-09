Justice : Fadilou Keïta face au juge ce vendredi

Fadilou Keïta, après avoir été entendu par le juge instructeur, va faire face au juge du deuxième cabinet ce vendredi. Les raisons de cette convocation ne sont pas encore connues, informe Libération.



Cadre du parti dissous Pastef, coordonnateur du Nemeeku Tour et membre du cabinet d'Ousmane Sonko, Fadilou Keïta avait été interpellé, en début décembre 2022, par la Sûreté urbaine (Su) avant d'être inculpé pour diffusion de fausses nouvelles et incitation à la haine entre autres. Auteur d’un texte publié sur Facebook, Fadilou Keïta évoquait le l'affaire des disparitions de l'adjudant Didier Badji et du sergent Fulbert Sambou.