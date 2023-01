Jt de la semaine : drame de Sikilo et militaires disparus au menu.

L’actualité de la semaine a été marquée par différents sujets avec notamment avec l’accident meurtrier de Kaffrine entre autres sujets dominants.

À Sikilo dans le département de Gniby dans la région de Kaffrine, une collision de bus interurbains a fait 41 morts et 100 blessés. À ce jour, seules 13 personnes sont en observation dans les structures sanitaires, 36 autres blessés sont rentrés chez eux. Un deuil de 3 jours a été décrété et politiques, religieux et leaders d’opinion ont appelé à un changement de comportement. L’État a engagé 22 mesures pour lutter contre l’insécurité routière.



Disparition des militaires Didier Badji et Fulbert Sambou, l'association des ressortissants des îles Bliss de la Casamance dénonce le silence des autorités sur le dossier. Face à la presse, elle a invité l’État à les édifier sur le sort de leurs frères.



Les finances africaines en deuil, Pathé Dione 81 ans, fondateur du Groupe SUNU est décédé. Il a été rappelé à Dieu à Paris mercredi. Le député de la coalition Yewwi Askan Wi de la circonscription Asie Moyen Orient, a également tiré sa révérence, jeudi.

Pour ce motif, la coalition de l’opposition a décidé de reporter sa manifestation du 14 janvier à une date ultérieure. Le développement c’est dans une poignée de secondes...