Jt de la Semaine : rejet de la motion de censure, emprisonnement de députés et libération PAN, au menu...

Comme tous les week-ends, votre édition de la semaine revient avec de nouveaux développements sur l’introduction de la motion de censure de l’opposition parlementaire, l’affaire liée à l’agression de la député Amy Ndiaye Gniby ou encore les nouveaux rebondissements sur l’affaire du journaliste Pape Alé Niang.



Examen, jeudi, de la motion de censure contre le gouvernement introduite par le groupe parlementaire de la coalition Yewwi Askan Wi. L’opposition évoque plusieurs manquements justifiant la requête qui a finalement été rejetée par la majorité parlementaire.



Agression de la députée Amy Ndiaye Gniby : ses collègues Massata Samb et Mamadou Niang sont placés sous mandat de dépôt. Accusés de coups et blessures volontaires, les deux (2) membres du PUR feront face ce lundi au juge des flagrants délits du tribunal correctionnel de Dakar.



Le journaliste d’investigation Pape Alé Niang a bénéficié, mercredi, d’une liberté provisoire. Il avait été arrêté le 6 novembre pour divulgation d’informations de nature à nuire à la Défense nationale, recel de documents administratifs et militaires et diffusion de fausses nouvelles…