Journées portes ouvertes / Agropole Centre : le ministre Moustapha Diop invite l'ensemble des parties prenantes à être des acteurs dynamiques pour l'atteinte des objectifs du projet.

Les journées portes ouvertes de l'agropole centre ont démarré aujourd'hui dans la zone centre (Kaolack, Diourbel, Kaffrine et Fatick).



Du 30 juin au 02 juillet, des rencontres d'échanges et de partage sur les problématiques de l'agropole centre vont être organisées. Selon le ministre du développement industriel et des petites et moyennes industries, " l'ensemble des parties prenantes doivent être des acteurs dynamiques dans l'implantation, la mise en œuvre et le suivi-évaluation du projet.



D'après Moustapha Diop, " agropole Centre devra résorber le déficit de relations entre le secteur primaire et le secteur secondaire d'une part et, d'autre part, promouvoir la mise en marché des produits agro industriels par une politique qualité transversale’’. Celui-ci a rappelé que ‘’c'est au prix de ce travail inlassable, qui appelle l'engagement de tous les acteurs, que les objectifs ambitieux de transformation d'au moins 3,4 millions de tonnes d'arachide, 267.777 tonnes de céréales et une production de 191.564 tonnes de sel seront atteints au cours des cinq prochaines années’’.



Moustapha Diop, face aux représentants des partenaires financiers et techniques à l’image de la Bad, du Royaume de la Belgique, de l’Union Européenne, entre autres, a précisé, pour conclure, qu’en terme de résultats économiques, l'atteinte des objectifs précités génèrera un chiffre d'affaires de 234 milliards de F Cfa avec une hausse des exportations de 3,3% et une réduction du déficit de la balance commerciale d'au moins 5,2%’’...