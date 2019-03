Journée de consultations gratuites : Le mouvement Fofdef au chevet des populations de Ouest-Foire

Le mouvement des femmes de Ouest-Foire pour le développement de l'entrepreneuriat féminin (Fofdef), dans le cadre de ses activités citoyennes et communautaires, a organisé une journée de consultations médicales gratuites au profit des populations de la commune et de ses environs. Cette journée de consultations gratuites et de distribution de médicaments s'est déroulée, ce samedi, dans la commune de Ouest-Foire. Les habitants de cette localité répondant massivement a cet appel ont bénéficié gratuitement d’un contact avec des médecins spécialisés et de médicaments. Le mouvement Fofdef compte ainsi étendre ses activités dans ses prochaines éditions.