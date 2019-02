Journal de la Campagne : « Le taux d’endettement réel est de 62% » (Madické Niang)

Pour un baptême du feu, il a frappé en plein cœur de la cible. Le candidat Madické Niang, premier intervenant au journal de la Campagne diffusé, ce dimanche, sur la Rts, a révélé que le taux réel d’endettement du Sénégal est de 62%. Le candidat de Madické 2019 a ajouté que l’Etat paye des intérêts à hauteur de 72 milliards F Cfa par an.



Autre ombre au tableau, « les eaux territoriales sont vidées de leurs ressources halieutiques », si on en croit l’ex-chef de la diplomatie sénégalaise.



Celui-ci, sur un autre registre, a mis le curseur sur le sort de la jeunesse sénégalaise. Pour l’avocat, le régime de Macky Sall a supprimé 500 000 emplois, plutôt que d’en créer 500 000. « Les ressources pétrolières et gazières sont hypothéquées avant leur exploitation», dénonce-t-il encore.



Porteur d’un projet de société dénommé Jaam ak Khéweul », l’ex-ministre d’Etat mise sur « sa proximité avec les chefs religieux, musulmans comme chrétiens », pour préserver la « stabilité ».



Auparavant, Me Niang a milité pour l'indépendance de la justice, tout en indexant une « mal gouvernance avérée » qu’il attribue au chef de l’Etat sortant.