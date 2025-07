Joal : Deux talibés retrouvés enchaînés dans un enclos à moutons – Ils se nourrissaient d’aliments pour bétail pour survivre… Une punition barbare pour 300 FCFA

Une scène d’horreur à peine croyable s’est déroulée à Joal, dans le quartier de Mboudaye, où deux enfants talibés, âgés de 9 et 10 ans, ont été retrouvés enchaînés dans un enclos à moutons, affamés, affaiblis, et contraints de se nourrir d’aliments pour bétail pour rester en vie.



Selon les informations recueillies, l’affaire a éclaté dans la soirée du mardi 23 juillet 2025, grâce à l’alerte donnée par un riverain anonyme. Choqué par les cris et l’odeur pestilentielle émanant de la cour du daara du maître coranique Gora F., ce dernier contacte discrètement la Brigade de gendarmerie de Joal aux alentours de 22 heures. Il y décrit une situation insoutenable : deux enfants enchaînés dans un enclos hermétiquement fermé, au milieu d’animaux, dans des conditions inhumaines.



L’intervention : une scène insoutenable



Rapidement, les gendarmes se déploient sur les lieux. Ce qu’ils découvrent dépasse l’entendement. Les deux enfants sont effectivement enchaînés, à même le sol, au milieu des moutons, dans un enclos rempli de saletés, d’urine séchée et de foin. L’odeur est insoutenable, la scène, révoltante. Les deux garçons sont aussitôt libérés et conduits en urgence à la pédiatrie du centre de santé de Joal, pendant que leur bourreau présumé, Gora F., est arrêté et placé en garde à vue.



Une punition barbare pour 300 FCFA



Face aux enquêteurs, le maître coranique ne nie pas les faits. Il tente de justifier son acte par un motif disciplinaire : selon lui, les enfants sont des fugueurs qu’il a voulu « corriger » en les isolant. Une défense rapidement balayée par les déclarations glaçantes des enfants eux-mêmes.



Les deux talibés expliquent, d’une voix faible mais déterminée, qu’ils ont été enfermés et enchaînés depuis le début du mois de juin, soit plus d’un mois, pour une tout autre raison : ils n’avaient pas réussi à collecter et verser les 300 FCFA exigés chaque jour. Une somme qu’ils devaient quémander quotidiennement. En guise de punition, ils ont subi des bastonnades violentes, avant d’être enfermés comme des bêtes dans un espace prévu pour le bétail.



Survivre au milieu des animaux



Pendant toute la durée de leur supplice, les enfants n’ont reçu qu’un repas par jour. Affamés, exténués et livrés à eux-mêmes, ils finissent par manger les aliments destinés aux moutons pour tenir. L’un des enfants raconte avoir mangé « des granulés de bétail avec de l’eau sale » dans le seul but de rester en vie. Ces révélations, d’une brutalité rare, ont profondément choqué les enquêteurs et les agents de santé ayant pris en charge les deux enfants.



Un maître coranique face à la justice



Placés sous protection médicale et psychologique, les enfants sont désormais pris en charge par les services sociaux. Quant à Gora F., il a été déféré jeudi au parquet de Mbour, poursuivi pour maltraitance et séquestration sur mineurs.