Jaxaay – Démantèlement d’un réseau de voleurs de bétail : un suspect avoue une série de vols

Le Commissariat d’arrondissement de Jaxaay a procédé à l’interpellation d’un individu pour association de malfaiteurs et vols multiples de bétail commis en réunion avec usage de moyen roulant.





Un vol qui tourne mal



L’affaire débute par une plainte déposée suite au vol de deux bœufs. Selon le plaignant, les auteurs, se sachant observés, ont pris la fuite à bord d’un véhicule immatriculé LG 3407 B, abandonnant sur les lieux un téléphone portable de marque TECNO.



Ce détail s’est révélé capital : le plaignant, en récupérant l’appareil, a commencé à recevoir des appels… provenant de ses propres bergers. Un élément qui a mis les enquêteurs sur la piste d’une possible complicité interne.





Le retour du principal suspect



Le principal mis en cause, qui avait initialement pris la fuite après avoir changé de puce téléphonique, a fait l’erreur de revenir à Niacoulrab, où il a été rapidement interpellé.



Lors de son audition, il a reconnu les faits et déclaré avoir participé à plusieurs vols, portant au total sur une dizaine de têtes de bétail. Il a été placé en garde à vue.





Enquête en cours



Les co-auteurs, dont certains pourraient être des employés de la victime, sont activement recherchés. L’enquête se poursuit pour éclaircir les complicités internes et le circuit de revente du bétail volé.