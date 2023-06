JT de la semaine: CFEE, saisine de la CPI, visite du PR dans la diaspora au menu

L’actualité de la semaine a été marquée par l’examen du CFEE et de l’entrée en 6ème, le passage du Président Macky Sall en France et la saisine de la Cour de la Haye par l’opposition sénégalaise.



CFEE et Entrée en 6ème, les élèves de CM2 ont examiné mercredi. 297 621 candidats dont 169 021 filles ont pris part à l’examen consacrant le certificat de fin d’étude élémentaire (CFEE).



Et puis, visite du Chef de l’Etat dans la diaspora, le Président Macky Sall promet à ses militants de se maintenir au pouvoir grâce à la volonté du peuple sénégalais.



Et enfin, le Pastef - Les patriotes a publié un mémorandum signé Ousmane Sonko. Le livre de 36 pages est intitulé « la lumière » et retrace les exactions sur les événements de début juin. L’avocat français de l’opposant Juan Branco a déclenché jeudi une double procédure judiciaire contre l’Etat et cite 112 suspects proches du régime…