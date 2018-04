Isma Dioum (APR Touba) : "Si le Président Sall accorde la grâce à Khalifa Sall, cela pourrait se retourner contre lui"

A Touba où il enrôlait des tailleurs pour le compte de l'Alliance Pour la République, Isma Dioum a manifesté sa volonté de donner sa contribution pour la reconquête politique de la cité religieuse de Touba. Face à la presse, il profitera de l'occasion pour faire part de sa désapprobation par rapport à cette idée de grâce à accorder à Khalifa Sall. Une idée agitée depuis quelques jours par des leaders politiques qui, selon lui, manquent de vision et de pertinence d'analyse.

Pour Isma Dioum, cela est non seulement impossible dans l'immédiat du fait que le jugement n'est guère encore définitif et que le maire n'a pas encore purgé la moitié de sa peine, mais qu'il pourrait être dommageable pour le Président Macky Sall de procéder de la sorte. "Cela pourrait se retourner contre lui.''

Isma Dioum se dira peu inquiété par les retrouvailles Idy/Wade et peu soucieux d'un possible 23 juin bis avant de rappeler se prévaloir d'un bon bilan pour valider la réélection du Président Macky Sall en 2019.

Le soutien de Serigne Modou Kara sera, dit-il, d'un apport considérable. Le responsable politique ne manquera pas de regretter les pierres jetées dans les jardins de Moustapha Diakhaté et de Moustapha Cissé Lô qui semblent de plus en plus revenir politiquement dans la ville de Touba...