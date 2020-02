Iowa: Pete Buttigieg ému du symbole de sa victoire pour les LGBT.

Les sondages le disaient en perte de vitesse et le fiasco de l’ouverture des votes n’était pas parti pour jouer en sa faveur. Pete Buttigieg a pourtant réussi un tour de force en arrivant en tête du scrutin dans l’Iowa, selon des résultats portant sur 62% des bureaux de vote.







Moins d’une heure après l’annonce de ces chiffres partiels, l’ancien maire de 38 ans est apparu sur scène pour délivrer ce qui avait tout d’un discours de victoire. Rappelant que les résultats n’étaient pas définitifs, il a tout de même salué cette réussite “stupéfiante” dans cet État américain que les derniers sondages pensaient acquis à Bernie Sanders, non loin en 2e position.







“Cette campagne a commencé il y a un an avec quatre permanents, pas un nom connu, pas d’argent mais une grande idée”, a-t-il lancé devant des partisans réunis dans le New Hampshire, n’en revenant pas que “cette campagne se soit placée en tête de la course pour remplacer le président actuel ”.







Comme vous pouvez le voir ci-dessous, l’allocution a pris un tournant particulièrement émouvant quand le candidat démocrate, le premier ouvertement gay, a évoqué la puissance de la symbolique autour de sa victoire, si elle est confirmée.







“Cela prouve, pour un enfant quelque part qui se demande si il, elle ou iel à une place dans sa propre famille, que si l’on croit en soi et en son pays, la réponse est probablement ‘oui’”, a déclaré Pete Buttigieg des sanglots la voix.







Encore inconnu il y a un an, l’ascension du jeune candidat a concrètement mis sur la table ces derniers mois la question de savoir si les Américains étaient prêts à élire un président ouvertement gay.







Candidat modéré au sein du parti démocrate qui fait principalement de l’ombre à Joe Biden et Amy Klobuchar, il s’est régulièrement affiché en campagne aux côtés de son mari Chasten Buttigieg, qui a adopté son patronyme, comme ce lundi alors que les résultats se faisaient attendre.







En quelques années, et surtout depuis la légalisation du mariage pour tous en 2015, “le paysage pour les candidats LGBTQ a radicalement changé”, expliquait il y a peu la démocrate Annise Parker, présidente du Victory Fund. Un sondage Gallup de mai 2019 semble confirmer cette évolution: 76% des Américains -et 83% des démocrates- s’y disaient prêts à voter pour un candidat ouvertement gay, trois fois plus qu’en 1978, quand la question fut posée pour la première fois.