Investiture de Barthélémy Dias : Ousmane Sonko déchire la charte de la non-violence du cadre unitaire de l'Islam au Sénégal.

En perspective des élections locales, le Cadre Unitaire de l’Islam au Sénégal (CUDIS), cette association qui regroupe les représentants des différentes familles religieuses du pays, avait invité les acteurs politiques toutes obédiences confondues, à adopter une "démarche proactive" pour barrer la route à la violence. C'est dans cette perspective, que le CUDIS avait invité les acteurs politiques, pouvoir comme opposition à adopter et signer "une charte de la non violence."



Mais le Cadre Unitaire de l’Islam au Sénégal (CUDIS), ne devrait pas compter sur le soutien du leader du parti Pastef les Patriotes. À qui veut l'entendre, Ousmane Sonko dit rejeter toute idée de signer une charte pour la non-violence. Par ailleurs, Ousmane Sonko réitère son appel à la résistance à tout acte que posera le régime actuel.



"Nous appelons tout le monde à la remobilisation autour de l'essentiel. Nous savons que ce qui va changer le pays ne se limite pas aux élections locales de 2022. J'ai entendu des religieux se lever et inviter les acteurs politiques à signer une charte de la non-violence. Mais je veux leur dire clairement que je ne signerais aucune charte de la non violence. Si chacun de nous fait ce qu'il à faire, il n'y aura pas de problème. Sinon réagissez à tout mouvement que posera le camp adverse. Je le dis et je l'assume.Nous n'accepterons pas qu'ils nous agressent à coup de couteau. Sous le silence complice de certains. Ça ressemble même à de l'hypocrisie", dira Ousmane Sonko le leader de Pastef les patriotes...