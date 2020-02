Investissement en Afrique : Le Cercle des économistes pose le débat à Paris avec la participation du ministre du plan Sénégal émergent, Cheikh Kanté.

Le Forum économique international sur l’Afrique de l’organisation de coopération et de developement économique ( l’OCDE) et du lancement du Consensus de Dakar à l’initiative du cercle des économistes, s’est ouvert ce matin à Paris, avec la participation du Sénégal à travers le ministre du Plan Sénégal émergent Cheikh Kanté.



Cette réunion de travail de haut niveau organisée conjointement par le cercle des économistes et le centre de développement de l’OCDE au siège de ce dernier, va permettre aux participants de se pencher sur les transformations majeures que connaît l’Afrique, notamment en matière de politiques publiques capables de relever les défis auxquels fait face le continent. Il sera également question du suivi de la dette, des questions monétaires et du rôle des institutions internationales.



Le Forum économique international sur l’Afrique accueille chaque année la plus grande conversation d’Europe sur la formidable transformation en cours en Afrique. Il invite les décideurs africains et de l'OCDE, les investisseurs, les universitaires, la société civile et les organisations internationales, à partager leurs points de vue et à débattre des politiques publiques à même d’accélérer le développement durable du continent, au bénéfice des Africains et du monde.