Intervention chirurgicale : l’Hôpital Régional de Saint-Louis réussit la première opération de cœlioscopie

L’hôpital régional de Saint-Louis est entré dans l’histoire de la chirurgie avec la première intervention de cœlioscopie réussi par le Dr Diao et son équipe du bloc opératoire.



Pour camper le sujet, la cœlioscopie est une technique opératoire qui permet d’aborder le ventre du patient sans l’ouvrir avec des outils tranchants qui vont à la suite de l’intervention laisser des cicatrices sur la peau.



Pour ce cas de figure très innovant et qui s’adapte aux nouvelles technologies de la science de la santé, les chirurgiens créent quelques orifices par lesquels on introduit une caméra et les instruments pour l’intervention chirurgicale.



Cette façon très originale et qui entre dans la modernisation et du relèvement du plateau technique est considérée comme une première à Saint-Louis et elle a été effectuée par le Dr Diao, chirurgien viscéral digestif et l’équipe du bloc opératoire du Centre Hospitalier Régional de Saint-Louis.



À en croire le Dr Mouhamed Lamine Diao, cette technique peut être utilisée par d’autres spécialistes, avec un avantage esthétique certain, ainsi qu’un gain en terme de douleur de durée d’hospitalisation.



Selon toujours le spécialiste, cette opération est aussi une bonne chose pour la région de Saint-Louis et cela a été rendu possible grâce au concours du ministère de la santé et de la direction de la santé, de décentraliser les actes innovants mais aussi grâce aux partenaires (Oncopole de Toulouse) et l’abnégation de l’équipe du bloc opératoire à aller de l’avant...