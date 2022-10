Interdiction de vente de maillots des Lions : Les commerçants face à un stock important étalent toute leur colère

La coupe du monde approche à grands pas. Cette grande compétition avec des moments intenses de ferveur et de communion, où les Sénégalais achètent et arborent fièrement le maillot de l'équipe nationale pour supporter les Lions, a plongé plusieurs commerçants dans le business de maillots.



À cette occasion, ces derniers ont fait passer plusieurs commandes, même si ces derniers ne sont pas encore arrivés. Malheureusement, ils risquent de tout perdre car la fédération a sorti un communiqué pour d’abord interdire la vente de ces maillots et aussi de désigner les lieux adéquats où se payer le maillot. Face à cette situation, les commerçants étalent leur inquiétude sur la perte des investissements déjà faits.



Et pour se faire entendre, ils ont tenu un point de presse pour dénoncer cette situation. Selon eux, même si la qualité de leur maillot est très inférieure par rapport à celle de la fédération, les clients y trouvent un gain particulièrement, car ils sont à la portée de tous. Ainsi, ils lancent donc un appel aux autorités à prendre les mesures nécessaires afin qu’ils puissent bien écouler leurs marchandises. Cependant, leur exclusion dans ce business les poussera à sortir dans les rues et à manifester afin de revendiquer « leur droit ».