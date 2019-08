Intégration de la dimension genre : Le personnel du Ministère de l’Économie numérique et des Télécommunications outillé

L’institutionnalisation du genre et son intégration dans toutes les politiques publiques passent avant tout par une parfaite appropriation de la part des principaux acteurs. C’est ce qu’a compris le ministère de l’Économie numérique et des Télécommunications en organisant ce mercredi 21 août, un atelier de renforcement de capacité destiné au personnel dudit département. Selon le secrétaire général du ministère de l’Économie numérique et des Télécommunications, même si elle intègre toutes les couches de la société, la dimension genre accorde une place prépondérante à la femme.