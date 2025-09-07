Intégration africaine et affaires étrangères : La première réaction de Cheikh Niang, nouveau chef de la diplomatie sénégalaise

À la suite de sa nomination à la tête du Ministère de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, Cheikh Niang a exprimé sa gratitude au président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, ainsi qu’au premier ministre Ousmane Sonko pour la marque de confiance placée en sa personne.







« Je reçois cette distinction avec humilité et gravité, pleinement conscient de l’ampleur des responsabilités qu’elle implique et du devoir de loyauté qu’elle commande envers la Nation. Je réaffirme ma ferme résolution à servir avec fidélité, intégrité et dévouement, en m’attachant à hisser toujours plus haut l’image et le rayonnement de la diplomatie sénégalaise », a-t-il déclaré.

