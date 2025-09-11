Intech Group dans la tourmente : Air Sénégal et les Grands Moulins réclament 1,7 milliard F CFA envolés


Intech Group dans la tourmente : Air Sénégal et les Grands Moulins réclament 1,7 milliard F CFA envolés
Le vernis de la success story d’Intech Group est en train de se craqueler sous le poids des scandales financiers. Selon des informations exclusives de Libération, la fintech sénégalaise se retrouve aujourd’hui au cœur d’un imbroglio judiciaire mêlant deux mastodontes de l’économie nationale : Air Sénégal et les Grands Moulins de Dakar (GMD). Les deux structures affirment avoir été victimes d’un même procédé : la collecte de fonds par Intech Group… sans jamais voir la couleur de l’argent.
 
Air Sénégal réclame plus de 1,2 milliard F CFA
 
Tout commence par un contrat signé le 26 février 2022 entre Air Sénégal SA et Intech Group SAS. L’accord prévoyait que la plateforme numérique de la fintech facilite la commercialisation des services de la compagnie aérienne. Mais au lieu de jouer son rôle d’intermédiaire loyal, Intech Group aurait retenu 1,221,236,141 F CFA au principal, auxquels s’ajoutent 50 millions F CFA de frais et intérêts.
 
Pire encore, cette dette avait pourtant fait l’objet d’une reconnaissance officielle le 23 octobre 2024, avec l’engagement ferme d’un remboursement au plus tard le 30 avril 2025. Mais malgré cette promesse, suivie d’une mise en demeure en février 2025, Air Sénégal attend toujours son argent. Plusieurs réunions de conciliation avaient tenté d’aboutir à un échéancier de sept mois, mais Intech Group n’a honoré aucun de ses engagements.
 
Aujourd’hui, le dossier est pendant devant le Tribunal de Commerce de Dakar, avec une audience prévue le 5 septembre 2025.
 
Les Grands Moulins de Dakar, victimes du même procédé
 
Comme si cela ne suffisait pas, les GMD ont eux aussi décidé de porter plainte, mais cette fois-ci au pénal. Le motif : abus de confiance. Selon Libération, Intech Group aurait encaissé 550 millions F CFA au nom des Grands Moulins de Dakar sans jamais restituer les fonds. Là encore, deux lettres d’engagement signées par le président du conseil d’administration de la fintech n’ont pas suffi à débloquer la situation.
 
Excédés, les GMD ont finalement saisi la justice, pointant une pratique jugée systématique et troublante.
 
Une spirale de scandales financiers
 
Ces révélations interviennent alors que le trésorier d’Intech Group a déjà été arrêté pour un présumé détournement de 298,136 millions F CFA. L’entreprise est désormais sous le coup de plusieurs procédures judiciaires, civiles comme pénales.
 
Dans sa défense, Intech Group tente d’agiter l’argument d’une prétendue suspension des paiements par la BCEAO, une ligne balayée d’un revers de main par Air Sénégal, qui y voit un prétexte pour échapper à ses obligations.
Jeudi 11 Septembre 2025
Dakaractu



