Instruction de l'affaire Sweet Beauty: fin de la confrontation entre Adji Sarr et Ndèye Khady Ndiaye

Dans le cadre de l'instruction de l'affaire du viol présumé du salon Sweet beauty le juge a confronté Ndèye Khady Ndiaye et Adji Sarr respectivement propriétaire du salon et employée de Sweet Beauty. Cette dernière avait accusé le leader de Pastef Ousmane Sonko de viol.

Après plus de 11 h l'audition vient de prendre fin.