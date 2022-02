Installation des nouveaux élus locaux / Le Sous-Préfet Djiby Diallo insiste sur le respect de la loi sur la parité : « La loi est faite pour être appliquée »

« Nous avons eu à appliquer les directives de l’autorité du ministère de l’intérieur par rapport à l’installation des nouveaux élus. Notre mission consistait à installer le maire qui va poursuivre les travaux en installant son équipe municipale. À ce niveau, j’ai eu à rappeler les dispositions réglementaires de la loi 2010-11 du 26 Mai 2010 et son décret d’application 2011-619 du 16 Juin 2011, relatif à la parité. Il faut reconnaître que sur l’ensemble des communes de Dakar, la parité a été appliquée.



Au niveau de la commune de Dakar- Plateau nous avons trois femmes contre deux hommes pour l’équipe municipale, au niveau de la Médina nous avons quatre femmes et quatre hommes, à la commune de Fass Colobane/Gueule Tapée, nous avons trois hommes et trois femmes et enfin ici, Fann-Point E et Amitié, nous avons deux hommes et deux femmes. C’est dire que la loi est faite pour être appliquée », a souligné le Sous-Préfet qui procédait à l’installation de Palla Samb dans ses fonctions de maire de la commune de Fann, Point E et Amitié…