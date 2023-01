Installation des membres du HCCT : « le HCCT a un rôle majeur à jouer dans le tracé des contours de la phase II de l’acte III de la décentralisation » (Macky Sall)

Le chef de l’État Macky Sall a procédé, ce samedi 07 Janvier 2023, au centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio, à l’installation des membres des hauts conseillers des collectivités territoriales. Occasion pour le chef de l’État, de relever « le rôle majeur à jouer par le HCCT dans le tracé des contours de la phase II de l’acte III de la décentralisation, en vue d’instaurer ce que je pourrais appeler "la République des proximités" à travers l’équité territoriale ».



En effet, dira Macky Sall, « ce chantier ouvrira de nouvelles perspectives de renforcement graduel des compétences et prérogatives des collectivités territoriales qui deviendront à terme de véritables instances de mise en œuvre des politiques de développement national.



Ce dernier dira pouvoir compter sur les membres du HCCT, sous le leadership dynamique de votre Présidente, « pour être des acteurs dynamiques dans la réalisation de ma vision d’approfondissement de la décentralisation par la territorialisation des politiques publiques afin de promouvoir un développement local intégral. » Ce dernier dira pouvoir compter sur les membres du HCCT, sous le leadership dynamique de votre Présidente, « pour être des acteurs dynamiques dans la réalisation de ma vision d’approfondissement de la décentralisation par la territorialisation des politiques publiques afin de promouvoir un développement local intégral. »

Mais le chemin vers cet objectif est long. Il nécessite un travail hardi et durable, de la clairvoyance et de la patience. Un changement en profondeur à l’échelle nationale demande en effet de la vision et des moyens d’action. Autrement, il se réduit en vœu pieux, donc sans lendemain, « a dit le chef de l’État.