Installation des membres du HCCT : Macky Sall note avec satisfaction « les recommandations aussi riches que variées de l'équipe sortante »

Le chef de l’Etat Macky Sall a adressé de vives félicitations à Madame Aminata Mbengue Ndiaye. « Je félicite Madame la Présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales, ainsi que tous les membres du HCCT pour les efforts déployés dans l’exécution de leur mission, malgré les moments difficiles que nous avons traversés avec notamment la pandémie Covid-19 », a-t-il lancé. Il a aussi révélé avoir noté la densité et la pertinence des productions, ponctuées de plus de « 500 recommandations aussi riches que variées » du Haut Conseil des Collectivités Territoriales.



« Les problématiques que vous y abordez concernent, en effet, des sujets aussi divers que l’amélioration de l’Acte III de la décentralisation, la mise en place de la fonction publique locale, le financement et la fiscalité des collectivités territoriales, le statut des chefs de village et de quartier, l’environnement, l’habitat social, la modernisation de l’agriculture, entres autres domaines d’activités. Ces problématiques sont au cœur des préoccupations de l’État, des terroirs et des populations », a-t-il souligné. « Je me réjouis, par conséquent, que vous leur accordiez l’attention qu’elles méritent. En effet, le Haut Conseil des Collectivités territoriales a été créé comme Institution consultative relai, représentative des terroirs, en vue de contribuer à l’action des pouvoirs publics dans la définition et la mise en œuvre de nos politiques de développement économique et social. Cela transparaît clairement, Madame la Présidente, dans votre rapport de mandature dont j’ai pris connaissance », a indiqué le chef de l’État lors de son allocution à la cérémonie d’installation du HCCT qui a eu lieu ce 7 janvier à Diamniadio...