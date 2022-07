Insertion de détenus : La ville de Dakar forme 300 ex-détenus et tend la main à l’administration pénitentiaire

Dans le cadre de sa politique d’accompagnement des populations, le maire de la ville a décidé d’accompagner les ex détenus et ceux qui terminent leur peine dans les métiers de la formation. Pour cette première qui sera pérenne, selon le directeur de cabinet du maire, 300 anciens détenus seront formés dans les métiers de l’agroalimentaire.



« Plusieurs associations ont été soutenues et accompagnées par le maire depuis son arrivée à la mairie. C’est pourquoi, il a orienté ses actions vers les ex détenus pour leur faciliter la réinsertion sociale, car teimoignent-ils, qu’ils subissent des rejets dans les entreprises et même la société » souligne Thierno Ndiaye.



À l’en croire, « ils vont bénéficier d'une formation dans divers domaines. Le maire est prêt à appuyer l’administration pénitentiaire dans l’accompagnement des détenus, surtout ceux qui ont une longue peine... », conclut-il.