Insécurité à Dakar : « y’en a marre » pointe du doigt Antoine Félix Diome et demande son limogeage.

Suite aux multiples cas d’agression, de vol à main armée, d’assassinat commis sur d’honnêtes citoyens, les images choquantes d’agression en plein jour à la zone de captage, au récent meurtre de Kiné Gaye à son lieu de travail à Pikine, en passant par celui de Omar Diop par des agresseurs au niveau de la VDN3…, le mouvement Y’en a marre dénonce l’insécurité notoire à Dakar et demande la démission ou le limogeage du ministre de l’intérieur, Antoine Félix Diome.



Ce tableau sombre de notre pays et surtout de notre capitale Dakar, présente la faillite de l'État du Sénégal, dans sa mission régalienne d'assurer la sécurité des citoyens et de leurs biens.



« Le ministre de l’intérieur Antoine Félix Diome, depuis son arrivée à ce département de souveraineté, a orienté la politique sécuritaire du Sénégal vers la répression des activistes et acteurs politiques », a déclaré, « Thiat » membre du mouvement Y’en a marre.



Les activistes exigent le limogeage du ministre de l’intérieur Antoine Félix Diome, un audit général et l’assainissement des effectifs des forces de l’ordre et de sécurité…



Ils terminent en appelant la population à collaborer davantage avec les forces de l’ordre et de sécurité dans la dénonciation des malfaiteurs...