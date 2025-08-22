Inondations à Thiès - Finalisation des travaux du canal de Nguinth : Le mouvement Masla appelle les autorités compétentes à prendre des mesures idoines

Cet après-midi, plusieurs quartiers de la cité du rail ont été submergés par les eaux de pluie. C'est la raison pour laquelle, le mouvement "Masla", par la voix de son président Massamba Diop, a d'abord tenu à témoigner toute sa solidarité et son soutien aux Thiessois durement éprouvés par le spectre des inondations.

« Nous compatissons avec les familles touchées par ces inondations et appelons les autorités compétentes à prendre des mesures idoines et efficaces pour assister les populations impactées », a-t-il déclaré.

Dans la foulée, M. Diop a invité les autorités à faire le nécessaire pour finaliser les travaux du canal de Nguinth. À le croire, ledit canal fait partie des principales causes des inondations de plusieurs habitations.