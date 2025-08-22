Inondations à Thiès - Finalisation des travaux du canal de Nguinth : Le mouvement Masla appelle les autorités compétentes à prendre des mesures idoines


Inondations à Thiès - Finalisation des travaux du canal de Nguinth : Le mouvement Masla appelle les autorités compétentes à prendre des mesures idoines
Cet après-midi, plusieurs quartiers de la cité du rail ont été submergés par les eaux de pluie. C'est la raison pour laquelle, le mouvement "Masla", par la voix de son président Massamba Diop, a d'abord tenu à témoigner toute sa solidarité et son soutien aux Thiessois durement éprouvés par le spectre des inondations.
 
« Nous compatissons avec les familles touchées par ces inondations et appelons les autorités compétentes à prendre des mesures idoines et efficaces pour assister les populations impactées », a-t-il déclaré. 
 
Dans la foulée, M. Diop a invité les autorités à faire le nécessaire pour finaliser les travaux du canal de Nguinth. À le croire, ledit canal fait partie des principales causes des inondations de plusieurs habitations. 
 
 
Massamba Diop a exhorté aussi les responsables locaux et nationaux à mettre en place des solutions structurelles afin de prévenir ces désagréments récurrents qui affectent la quiétude des populations...
Autres articles
Vendredi 22 Août 2025
Moussa Fall



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Passation de service entre El Hadji Ndiaye et Abdou Aziz Zoumarou, nouveau PCA de la TDS

Passation de service entre El Hadji Ndiaye et Abdou Aziz Zoumarou, nouveau PCA de la TDS - 22/08/2025

Déficit budgétaire – Les illusions de PASTEF et l’aveuglement de Cheikh Diba (Abdoulaye Wilane)

Déficit budgétaire – Les illusions de PASTEF et l’aveuglement de Cheikh Diba (Abdoulaye Wilane) - 22/08/2025

Foncier au Sénégal / Mesures suspensives - mainlevées :

Foncier au Sénégal / Mesures suspensives - mainlevées : "Aucun écho lorsqu’il s’agit d’expliquer [...] Le spectre des pratiques du passé plane à nouveau sur notre patrimoine foncier" (Me Habib Vitin). - 22/08/2025

Forte pluie à Thiès : plusieurs quartiers sous les eaux... Les routes devenues impraticables

Forte pluie à Thiès : plusieurs quartiers sous les eaux... Les routes devenues impraticables - 22/08/2025

Ziguinchor : Lancement officiel de la formation d’intégration des agents des collectivités territoriales dans la Fonction publique locale

Ziguinchor : Lancement officiel de la formation d’intégration des agents des collectivités territoriales dans la Fonction publique locale - 22/08/2025

Sanctions contre le juge Mandiaye Niang : La CNDH apporte son soutien au magistrat et appelle au respect du droit international

Sanctions contre le juge Mandiaye Niang : La CNDH apporte son soutien au magistrat et appelle au respect du droit international - 22/08/2025

Mbour / Jean Baptiste Tine à Mbour : « Redonner tout son lustre à l’administration! »

Mbour / Jean Baptiste Tine à Mbour : « Redonner tout son lustre à l’administration! » - 22/08/2025

INONDATIONS À TOUBA / L’appel bouleversant de Serigne Habibou Mbacké: «  Nous n’avons nulle part où mettre les pieds « 

INONDATIONS À TOUBA / L’appel bouleversant de Serigne Habibou Mbacké: «  Nous n’avons nulle part où mettre les pieds «  - 22/08/2025

TOUBA – À Féto, un câble électrique immergé dans les eaux pluviales sème la panique

TOUBA – À Féto, un câble électrique immergé dans les eaux pluviales sème la panique - 22/08/2025

Kaolack : un trafiquant arrêté avec 51 comprimés d’ecstasy

Kaolack : un trafiquant arrêté avec 51 comprimés d’ecstasy - 22/08/2025

Golf : un faux bailleur arrêté pour escroquerie à la location de 660 000 FCFA

Golf : un faux bailleur arrêté pour escroquerie à la location de 660 000 FCFA - 22/08/2025

TOUBA ENGLOUTIE / Les élus évaporés- Moustapha Mésséré écœuré par l’absence des députés Cheikh Thioro , Abdoulaye Sylla de Ecotra et surtout de ….

TOUBA ENGLOUTIE / Les élus évaporés- Moustapha Mésséré écœuré par l’absence des députés Cheikh Thioro , Abdoulaye Sylla de Ecotra et surtout de …. - 22/08/2025

Sanctions contre Mame Mandiaye Niang : la réaction ferme de l’UMS

Sanctions contre Mame Mandiaye Niang : la réaction ferme de l’UMS - 21/08/2025

Kaolack : Plaidoyer pour une meilleure prise en compte des travailleurs de l'économie informelle

Kaolack : Plaidoyer pour une meilleure prise en compte des travailleurs de l'économie informelle - 21/08/2025

Offense à une personne ayant les prérogatives du Chef de l’État : une infraction impossible sans délégation expresse de pouvoirs

Offense à une personne ayant les prérogatives du Chef de l’État : une infraction impossible sans délégation expresse de pouvoirs - 21/08/2025

Élection du maire de Dakar : Barthélémy Dias saisit la Cour suprême pour suspendre la réunion du conseil municipal

Élection du maire de Dakar : Barthélémy Dias saisit la Cour suprême pour suspendre la réunion du conseil municipal - 21/08/2025

Koungheul : Une foule immense accompagne la députée Fanta Sall à sa dernière demeure

Koungheul : Une foule immense accompagne la députée Fanta Sall à sa dernière demeure - 21/08/2025

14 mois de silence et de misère : 31 agents du programme

14 mois de silence et de misère : 31 agents du programme "XËYU NDAW ÑI" de la SONAGED crient leur désespoir - 21/08/2025

Birame Soulèye Diop au Port de SENDOU-BARGNY : le retard dans la mise en service effective des stockages au cœur d’une visite

Birame Soulèye Diop au Port de SENDOU-BARGNY : le retard dans la mise en service effective des stockages au cœur d’une visite - 21/08/2025

UCAD – Nouvelle génération d’ORL : Dr Fallou Niang mise sur la réhabilitation auditive pour une souveraineté sanitaire

UCAD – Nouvelle génération d’ORL : Dr Fallou Niang mise sur la réhabilitation auditive pour une souveraineté sanitaire - 21/08/2025

Loi sur l’accès à l’information : ARTICLE 19 et Rule of Law Lab saluent les avancées mais appellent à un alignement sur les standards internationaux

Loi sur l’accès à l’information : ARTICLE 19 et Rule of Law Lab saluent les avancées mais appellent à un alignement sur les standards internationaux - 21/08/2025

Thiès-caravane écologique : Keur Moussa face aux défis de l'urbanisation et des externalités négatives des entreprises minières

Thiès-caravane écologique : Keur Moussa face aux défis de l'urbanisation et des externalités négatives des entreprises minières - 21/08/2025

Glissement de terrain en ‎Guinée Conakry : Cellou Dalein Diallo adresse ses condoléances et invite à une réflexion sur la prévention des risques

Glissement de terrain en ‎Guinée Conakry : Cellou Dalein Diallo adresse ses condoléances et invite à une réflexion sur la prévention des risques - 21/08/2025

Riposte au changement climatique : Action Solidaire International et ses partenaires plaident pour l’accessibilité des financements au niveau local

Riposte au changement climatique : Action Solidaire International et ses partenaires plaident pour l’accessibilité des financements au niveau local - 21/08/2025

Hommage à Fanta Sall, la Reine du Bambouck

Hommage à Fanta Sall, la Reine du Bambouck - 21/08/2025

Khalifa Sall après sa visite à Badara Gadiaga : « J’ai vu un homme qui traverse l'épreuve avec une dignité exemplaire »

Khalifa Sall après sa visite à Badara Gadiaga : « J’ai vu un homme qui traverse l'épreuve avec une dignité exemplaire » - 21/08/2025

Scandale

Scandale "ASERGATE" : Abdoulaye Vilane exige la mise en place d’une commission d’enquête parlementaire - 21/08/2025

Air France renforce son programme de vols au départ et à destination de Dakar

Air France renforce son programme de vols au départ et à destination de Dakar - 21/08/2025

Sanctions Américaines contre Mame Mandiaye Niang de la CPI :

Sanctions Américaines contre Mame Mandiaye Niang de la CPI : "le Sénégal se tiendra résolument à ses côtés..." (Pm Ousmane Sonko) - 21/08/2025

Ziguinchor : Un SDF retrouvé mort dans une maison abandonnée à Santhiaba

Ziguinchor : Un SDF retrouvé mort dans une maison abandonnée à Santhiaba - 21/08/2025

RSS Syndication