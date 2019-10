Inondations à Sinthiou Bamambé : Mamadou Talla au chevet des familles sinistrées.

Le ministre de l'Éducation nationale s'est rendu ce week-end à Sinthiou Bamambé dans le département de Kanel, région de Matam. À la tête d'une forte délégation composée des membres de son cabinet, du Préfet de Kanel, du maire de Sinthiou Bamambé, des autorités religieuses et coutumières et de quelques élus locaux, Mamadou Talla a tour à tour visité des concessions impactées par la furie des eaux pour réconforter les familles importunées et leur apporter le message du Chef de l'État, son Excellence Macky Sall. Dans la foulée, la délégation s'est rendue à l'école 2 de la commune pour constater l'ampleur des dégâts et s'est surtout félicitée des efforts fournis pour drainer les eaux afin de permettre une bonne reprise des cours.

Remerciant les populations de la qualité de l'accueil, le ministre Mamadou Talla a personnellement donné une enveloppe financière avant de remettre, au nom du Président de la République, un don de 5 tonnes de riz aux sinistrés et 3 millions de FCFA pour régler les urgences.

Pour rappel, le département de Kanel, à l’instar de plusieurs localités du pays, a enregistré des pluies diluviennes ces derniers jours, engendrant beaucoup de dégâts.