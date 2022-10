Inondations à Ndiaffate/ Des récoltes compromises dans plus de 09 villages... Les populations lancent un cri de détresse.

La famine menace les populations de la commune de Ndiaffate. Au moins, 09 villages sont aujourd'hui victimes des fortes pluies qui se sont abattues dernièrement dans cette localité.



Plusieurs champs ont été ainsi dévastés par les inondations, a informé l'imam du village de Keur Yoro Soumbou, Oustaz Seydou Diallo.



Les villages concernés sont entre autres, Boul Diabé, Keur Samane, Bandoulou, Thiofior, Thiakho Thiofior, Keur Wack Dia, Keur Soutoura, Keur Gallo Coumba, Keur Serigne Ndar, Keur Yoro Soumbou etc.



Durement impactés par cette catastrophe, les habitants de ces différents villages ont ainsi lancé un cri de détresse afin que l'État puisse leur venir en aide. " Actuellement, nous manquons de vivre. Et si aucune mesure n'est prise par nos gouvernants, nous irons à coup sûr vers une famine", a lancé un autre notable. D'après l'imam de Keur Yoro Soumbou, l'État doit mettre à leur disposition des magasins de stockage pour que les récoltes ne soient plus entassées dans les champs.