Inondation / Site de recasement de Jaxaay : Le collectif des communicateurs et artistes de l'APR au chevet des sinistrés.

Suite à la décision de l'État de mettre en place des sites de recasement pour loger les sinistrés qui ont perdu leurs maisons avec les inondations, le collectif des communicateurs et artistes de l'APR a effectué une visite au site de recasement de Jaxaay pour soutenir et en même temps apporter leur soutien aux sinistrés dudit site. "En tant que citoyen à part entière, nous avons décidé de répondre à l'appel du Président de la République pour soutenir les populations impactés par les fortes pluies. Nous lançons un appel à l'union, d'être debout comme un seul homme pour aider les sinistrés en cette période difficile", a déclaré le Président du collectif des communicateurs et artistes de l'APR, Khalifa. En outre, le représentant du maire de la commune de Jaxaay a magnifié ce geste du collectif. Selon lui, le collectif des communicateurs et artistes de l'APR fait partie des premieres associations qui ont rendu visite aux sinistrés. il fait appel à la solidarité et à l'entraide pour soulager la souffrance des sinistrés.