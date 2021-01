Innovation : Le programme « Étudiant / Entrepreneur » lancé cette année par l’AUF.

Dans le cadre d’une visite au Sénégal, le recteur de l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), Slim Khalbous, après un échange avec le ministre sénégalais de l’enseignement supérieur et celui de la recherche et de l’innovation, a annoncé ce lundi, le démarrage d’un programme nommé « Étudiant/Entrepreneur ».



Il s’agit d’un programme qui permettra à l’étudiant, une fois qu’il aura terminé ses études, de ne pas être demandeur d’emploi. Le Sénégal sera le premier pays en Afrique subsaharienne à bénéficier de ce programme déjà disponible dans des pays d’Afrique comme la Tunisie et le Maroc.



« L’entrepreneuriat comme une des solutions pour l’employabilité des diplômés du supérieur... »



Le plan du programme s’établit comme suit : l’étudiant s’inscrira de manière officielle et demandera à obtenir le statut d’entrepreneur. Une demande qu’il devra soumettre auprès d’un jury pour faire le plaidoyer de son dossier. Si toutefois il se voit éligible, son double statut lui permettra de bénéficier de certains avantages à savoir (un encadrement et un coaching tout le long de ses études).



« Égalité des chances Homme/Femme dans le volet Educatif »



Slim khalbous, dans son discours a également annoncé l’inauguration d’une plateforme prévue ce mardi 26 janvier. Il s’agit d’une plateforme dédiée à l’égalité des chances dans le domaine de l’éducation. Il a rappelé à cet effet, que l’égalité homme/femme constitue un axe majeur des objectifs de l’AUF et que ce programme arrive à point nommé sachant que le taux de scolarisation des filles a considérablement baissé. Ce programme permettra de rétablir l’équilibre dans le système éducatif qui constitue le premier levier du développement économique d’un pays...