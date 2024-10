Infiltration réussie : La Gendarmerie démantèle un réseau de trafic de carburant à Senstock

Après quatre mois d’infiltration minutieuse, la gendarmerie sénégalaise a réussi à démanteler un vaste réseau de trafic de carburant au sein des dépôts de Senstock, à Mbao. Comme le rapporte L’Observateur, les forces de l’ordre ont intégré le groupe de trafiquants, filmant discrètement leurs activités illicites avec des caméras de vidéosurveillance.



Les vidéos capturées par la Section de Recherches montrent plusieurs individus pris en flagrant délit de vol de carburant. Parmi les personnes arrêtées, une trentaine ont été placées sous mandat de dépôt pour association de malfaiteurs et vols avec usage de véhicule. Sept autres personnes ont été inculpées et placées sous contrôle judiciaire. Parmi les suspects, des agents de sécurité de la société de gardiennage, ainsi que des employés de la société de contrôle Veritas, qui opéraient en complicité avec des chauffeurs de camions-citernes.



L’enquête a mis en lumière l’implication de P.M. Ndiaye, chargé de la sécurité chez Senstock, qui a été arrêté chez lui à Keur Massar, ainsi que d’autres employés comme O. Sané, I. Gomis, et L. Sow. Le Directeur général de Senstock, Daouda Ndiaye, bien que non impliqué directement, a été entendu à deux reprises par la gendarmerie pour clarifier sa responsabilité dans la gestion de la sécurité des dépôts.



Pour endiguer ces pratiques, M. Ndiaye a pris des mesures drastiques en interdisant aux camions citernes, ayant déjà chargé du carburant, de stationner aux abords des dépôts. Dans une note interne datant du 3 octobre 2024, il a précisé que toute violation de cette règle entraînerait des sanctions sévères, dont l’interdiction permanente d’accès aux chauffeurs fautifs.



L’opération menée par la gendarmerie, saluée pour son efficacité, a révélé un système bien rodé de détournement au sein même des dépôts. Le procès des suspects devrait apporter plus de détails sur l’étendue de cette fraude, qui a lourdement affecté le secteur pétrolier.