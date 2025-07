Inertie des autorités face aux revendications : L'Entente syndicale SYTJUST-UNTJ décrète 48h de grève

L'Entente SYTJUST-UNTJ (Syndicat des Travailleurs de la Justice – Union Nationale des Travailleurs de la Justice) a annoncé une grève de 48 heures pour les jeudi 17 et vendredi 18 juillet 2025. Cette décision intervient après plus d'un mois de mobilisation, débutée le 18 juin 2025, durant lequel les syndicats ont constaté que leurs "revendications légitimes des travailleurs de la Justice restent sans réponses concrètes de la part des autorités."



Un dialogue jugé stérile

Les syndicats de la Justice déplorent l'indifférence totale des autorités face à leurs préoccupations. Ils expliquent qu'une réunion avait été maintenue à la demande de l'administration, malgré l'absence du Ministre de la Fonction publique (en mission à l'étranger). L'Entente SYTJUST-UNTJ avait proposé de reporter cette rencontre pour privilégier un dialogue avec des responsables habilités à prendre des engagements politiques.



"Cependant, la réunion a été maintenue à la demande persistante de l'administration, alors même qu'aucun des responsables présents ne pouvait s'engager au nom du Gouvernement. Conséquence : aucune solution concrète n'a été apportée aux points essentiels des préavis de grève", regrette l'Entente. Elle estime par ailleurs que le dysfonctionnement du service public de la Justice ne suscite "aucune réaction à la hauteur de la gravité de la situation."



Exigence de négociations de haut niveau

En conséquence, l'Entente syndicale SYTJUST-UNTJ a décidé de durcir le ton avec cette grève. L'objectif est de maintenir la pression et d'exiger l'ouverture immédiate de négociations de haut niveau avec de véritables décideurs politiques. Les syndicats réclament la signature d'un protocole d'accord reprenant l'ensemble des points revendiqués, assorti d'un échéancier clair et contraignant.