Industries alimentaires : Le syndicat national des travailleurs dénonce et exige plus de considération

Dans le but de redynamiser l’action syndicale dans le secteur des industries alimentaires ici au Sénégal, et pour relever les défis auxquels ce secteur est confronté, les travailleurs dudit secteur à travers un point de presse ont dénoncé les manquements notoires auxquels ils font face et exigent plus de considération de la part de leurs employeurs. Pour faire face à cette situation, les travailleurs des industries alimentaires ont mis sur pied une organisation syndicale dénommée SNTRIAS, afin de mener les combats syndicaux au sein de leur secteur. Ce nouveau syndicat dénommé syndicat des travailleurs des industries alimentaires du Sénégal, affilié à la Cnts/Fc veut relever les défis auxquels sont confrontés les travailleurs des industries selon le secrétaire général Cheikh Sadibou Guèye.

« Les défis à relever font légion et sont pour nous un manque de considération pour les travailleurs du secteur, les violations des droits et libertés syndicaux, l’obsolescence de la convention collective des industries alimentaires et de ses annexes de classification qui datent de 1958… »

En effet, le Syndicat des travailleurs des industries alimentaires du Sénégal Forces du Changement se fixe comme objectif de regrouper toutes les unités agro-industrielles du secteur, de redynamiser ses acteurs syndicaux, d’engager les luttes pour de nouvelles conquêtes sociales