Indépendance Day/Diplomatie : Les États-Unis réaffirment leur engagement au Sénégal ...

Dans un cadre empreint de solennité et riche en symbolisme, l'ambassade des États-Unis à Dakar a marqué le 248e anniversaire de l'indépendance américaine, en présence d'éminentes personnalités du paysage politique et civil sénégalais. Les députés de renom suivants étaient présents parmi les invités : Anta Babacar Ngom, Abdou Mbow, Amadou Ba (Pastef), Bougane Gueye Dany, Alioune Tine (Africajom), Boubacar Kama, Déthié Fall, Habib Sy, Talla Sylla et Badara Gadiaga. Tous ont été témoins du discours marquant de l'ambassadeur Michael Raynor, qui a clairement souligné le rôle stratégique du Sénégal pour les États-Unis : « Depuis près de 65 ans, le Sénégal est l'un des partenaires les plus importants des États-Unis en Afrique. »



Cependant, il ne s'agit pas simplement de mots : rien que cette année, Washington a investi 125 millions de dollars supplémentaires par le biais du programme Senegal Power Compact de la Millennium Challenge Corporation. But : assurer une accessibilité accrue à l'électricité pour 12 millions de Sénégalais et dynamiser l'économie locale. Simultanément, les relations militaires se consolident, avec la perspective de manœuvres conjointes d'envergure à venir. Sur le plan des transports, le lancement récent de la liaison directe Dakar-Washington par United Airlines illustre l'essor croissant de la connectivité entre les deux pays.



Le message du diplomate américain était également une célébration du soft power culturel et humain. Il a loué les liens créés entre les arts et les musiques des deux nations, ainsi que les importants investissements en éducation : plus de 70 millions de dollars pour renforcer la compétence en lecture d'un million d'élèves, entraînant une augmentation d'environ 10% du taux d'alphabétisation. Dans le secteur de la santé, les progrès sont tout aussi impressionnants : diminution de 60% du taux de mortalité maternelle et de 31% du taux de mortalité infantile, grâce à des établissements médicaux financés conjointement par les États-Unis.



Pour conclure, l'ambassadeur Raynor a mis en évidence l'importance cruciale du secteur privé américain, déjà bien ancré au Sénégal. Allant de Cosmos dans le secteur pétrolier et gazier offshore, à Contour Global dans le domaine de l'électricité, sans oublier Wave dans la technologie financière, ce sont plus de cinquante entreprises américaines qui contribuent à la mutation de l'économie du Sénégal. « Le futur est entre les mains des acteurs privés, des générateurs d'emplois et des constructeurs d'opportunités », a-t-il souligné avec insistance. Un message puissant et limpide, et une incitation à rédiger conjointement un nouveau chapitre de la collaboration entre les États-Unis et le Sénégal.