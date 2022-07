Inclusion financière : Le ministère de la microfinance débloque 250 millions pour les commerçants de Pikine et Guédiawaye.

Dans un contexte marqué par la pandémie de Covid-19 et des conséquences de la guerre Russo-ukrainienne qui ne finit pas d’impacter le quotidien des populations, l’État du Sénégal à travers le ministère de la microfinance et de l’économie sociale et solidaire, soutient les acteurs pour l’essentiel constitués de femmes et de jeunes évoluant notamment dans l’informel. Ces acteurs, répartis à travers plus d’une centaine de marchés à l’échelle de la région, éprouvent des obstacles à accéder au système bancaire classique et disposent de crédits adaptés pour financer leurs besoins d’investissement.



Le programme de financement des commerçants des marchés initié par le ministère à travers le fonds d’impulsion de la microfinance a enrôlé dans les départements de Pikine et de Guédiawaye, 34 marchés pour un montant total de 250 millions de francs CFA. Pour le département de Pikine, 150 millions ont été destinés à 20 marchés tandis qu’à Guédiawaye, 14 bénéficient des 100 millions restants qui devront être distribués selon des critères définis en collaboration avec les délégués des marchés.



Le ministre Zahra Iyane Thiam qui procédait hier à la distribution de ces financements, exhorte les bénéficiaires finaux à faire un bon usage des ressources mises à leur disposition en les remboursant selon les conditions et modalités convenues, afin de donner la possibilité à d’autres de bénéficier de financement à leur tour, par le mécanisme du revolving.