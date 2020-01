Incivisme : Idrissa Diop appelle à la révision des comportements des sénégalais.

Parmi les seize (16) titres qui composent son nouvel album, Idrissa Diop a chanté le Civisme. Un titre qui revêt son importance car étant un point phare de l'actualité quotidienne de la société. Ce titre dénonce certains comportements des citoyens et les invite à la propriété, à l'appropriation des valeurs anciennes, pour que la société puisse être saine et propre. En ce sens, il salue les initiatives du maire de Dakar pour les pas en avant notés, notamment avec le projet Dakar ville propre. Il se joint à eux et au président de la République pour combattre l'incivisme, tout en appelant la population à de meilleurs comportements...