Incendie dans les marchés : ASCODEM appelle Etat, Mairies et Commerçants à prendre leurs responsabilités

Les commerçants et délégués de marchés réunis au sein de l'Ascodem appelle l'État, les mairies et les commerçants à travailler main dans la main afin de prendre leurs responsabilités pour venir à bout des incendies notés dernièrement au niveau des marchés. En conférence de presse, ils regrettent les pertes subies par les commerçants et proposent des pistes de solution pour favoriser les négociations et dialogues constructifs et inclusifs entre les différentes parties.