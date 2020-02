Incendie à Kaffrine : 4 maisons complétement ravagées.

L'incendie qui s'est déclaré au village de Ndoubène (commune de Kayi), a ravagé 4 maisons. Les dégâts matériels qui sont provisoirement estimés, laissent apparaître une situation catastrophique avec des animaux sauvagement décimés, des motos Jakarta calcinées etc...

Dans l'immédiat, les victimes qui ne savent plus où donner de la tête, tirent la sonnette d'alarme et demandent l'appui des autorités étatiques...