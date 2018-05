Inauguration mouvementée de l’Ambassade US à Jérusalem : Solidarité Sénégal-Palestine demande à l’Etat de se prononcer

Ce triste jour d’inauguration de l’Ambassade des Etats Unis à Jérusalem, ce 14 mai 2018, a encore été marqué par une véritable tuerie opérée froidement par les drones de l’armée israélienne sur des populations palestiniennes désarmées, se soldant au moment où nous rédigeons ce communiqué, par 52 morts, dont des mineurs de moins de 16 ans, et près de 2 000 blessés. Ce massacre vient s’ajouter à celui perpétré contre les populations de Gaza mobilisées depuis mars 2018 autour de la « Grande Marche du Retour » des réfugiés palestiniens spoliés de leur terre depuis 70 ans.



En décembre dernier, lorsque Donald Trump le nouvel Hitler des temps présents avait annoncé sa funeste décision, le Collectif de Solidarité Sénégal Palestine avait mis ainsi en garde l’ensemble de la communauté internationale : « Outre qu’elle viole sans fard le droit international, méprise la dignité des autres peuples et pays du monde, la décision de Monsieur Trump encourage les fauteurs de guerre et attise un feu qui risque non seulement d’embraser le Proche et le Moyen Orient, mais aussi de plonger le monde entier dans une guerre aux relents de guerre de religion, de race ou d’ethnie. »

Il est temps, grand temps, que les mouvements citoyens, les partis politiques, les associations religieuses, les organisations de protection des droits humains, les collectivités territoriales ainsi que les personnalités indépendantes, tous les citoyens du Sénégal, d’Afrique et du monde éprises de justice et de paix, se dressent ensemble de façon concrète et déterminée pour mettre fin au génocide du peuple palestinien martyr, exiger l’établissement de l’Etat de Palestine indépendant et viable, libre et démocratique, dans les frontières de 1967, avec Jérusalem Est comme capitale.

Pour sa part, le Collectif les appelle, à la veille du 15 mai jour de la naqba marquant la catastrophe que représente pour le peuple palestinien la création de l’Etat d’Israël, à une concertation pour définir ensemble les modalités d’un rassemblement de protestation et de dénonciation devant l’Ambassade d’Israël à Dakar, ou de toute autre action de masse appropriée, à la mesure de la gravité de la situation créée par Trump, Netanyahou et tous leurs partisans d’extrême droite à travers le monde. Le gouvernement de notre pays le Sénégal, en conformité avec sa ligne traditionnelle de soutien au juste combat du peuple palestinien, se doit aussi de notifier des mesures énergiques à l’endroit des autorités israéliennes, comme un signal fort adressé à toute la communauté internationale.



Fait à Dakar le 14 mai 2018

Pour le Collectif de Solidarité Sénégal-Palestine

Le Coordonnateur : Madieye Mbodj