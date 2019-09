Inauguration Massalikoul Jinaan : «Me Abdoulaye Wade n’est pas invité… C’est lui qui invite » (Mbackiyou Faye)

Devant la presse cet après-midi à la grande Mosquée Massalikoul Jinann, qui sera inaugurée le 27 septembre, le chargé des travaux, Mbackiyou Faye s’est prononcé sur la présence de l’ancien chef de l’État, Me Abdoulaye Wade, qu’il considère comme le pionnier de ce grand ouvrage. Selon lui, Me Wade n’est pas considéré comme un invité pour avoir octroyé l’emplacement de la grande Mosquée, et à ce titre devrait être celui qui reçoit le jour de l’ouverture officielle...