Impôts et domaines : Les agents posent les premières bases de leur clinique

La mutuelle des agents des impôts et des domaines a procédé à la pose de la première pierre de la clinique des Impôts et des Domaines ce jeudi 15 décembre 2022 à Ouakam, en face du phare des Mamelles. Cette clinique qui est financée à hauteur de 6 milliards de Fcfa, abritera plusieurs pôles, notamment un pôle chirurgie et accueillera non seulement des agents des impôts et des domaines, mais aussi des populations venues d'horizons divers...