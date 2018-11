Importations supposées de sucre: les travailleurs de la CSS et des organisations associatives comptent manifester contre la mesure du gouvernement

Travailleurs, membres d'organisations associatives, bref, toutes les composantes de Richard-Toll, directement dépendant directement ou indirectement de la Compagnie sucrière sénégalaise, comptent s'ériger en bouclier contre tout acte et mesure pouvant « entacher la bonne marche de la société ».

Ces habitants de Richard-Toll entendent sonner l'alerte à travers une marche qu'ils comptent organiser ce samedi à l'entrée de la mairie de ladite ville.

Il s’agit de manifester leur courroux. Une colère causée par la mesure du gouvernement sénégalais d'autoriser les importations de sucre au moment où on nous apprend qu'un stock important est encore dans les magasins de l'entreprise.

Nos sources nous apprennent toujours que « le ministère du Commerce a délivré des autorisations d'importation de sucre entre 30 mille et 70 mille tonnes ». Ce qui risque de freiner les activités de l'entreprise CSS. Car elle pourrait rester six mois sans vendre son sucre. Une situation qui sera lourde de conséquences pour le personnel.

Nous y reviendrons...