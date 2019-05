Importation et exportation / Facilitation des échanges : " Faire le suivi et l'évaluation pour les initiatives entamées" (Astou Sy, rapporteur du comité de facilitation).

L'accord sur la facilitation des échanges vient consacrer les efforts dans le but de simplifier, de moderniser et d'harmoniser des procédures d'importation et d'exportation comme domaine fondamental du système commercial mondial. Cet aspect important inspire les acteurs du commerce extérieur à se pencher sur les actions visant la facilitation des échanges. Par ailleurs, l'accord sur la facilitation des échanges contribue aussi à l'amélioration de la transparence et la prévisibilité du commerce.

L'objectif donc, selon le rapporteur du sous-comité de facilitation des échanges, est de permettre une meilleure vulgarisation et l'appropriation des acquis auprès des parties prenantes.