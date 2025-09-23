Immigration irrégulière : 259 candidats interpellés au large de Dakar

En coordination avec l'Armée de l'Air, la Marine nationale a secouru, le lundi 22 septembre 2025, à 100 km au large de Dakar, une pirogue en provenance d'un pays voisin et transportant 259 candidats à l'émigration irrégulière.
Les migrants, selon Libération, ont été débarqués à la Base navale Amiral Fave Gassama et mis à la disposition des services compétents.
Autres articles
-
« Barça Walla Barsakh » : Le directeur de l’école de Bétenty 1 au cœur d’un trafic de migrants
-
Point-E : Un homme meurt après une chute brutale du 9e étage d’un immeuble en construction
-
Foot : Ousmane Dembélé remporte le Ballon d'Or
-
[🛑DIRECT ] Boy Niang vs Reug Reug : une guerre sans fin ! Franc au sommet – Ada Fass défie Eumeu | grand débrief avec Kaw Gourdin
-
Reconnaissance de la Palestine / Emmanuel Macron : « La paix est beaucoup plus exigeante, plus difficile que toutes les guerres »