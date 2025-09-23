Immigration irrégulière : 259 candidats interpellés au large de Dakar

En coordination avec l'Armée de l'Air, la Marine nationale a secouru, le lundi 22 septembre 2025, à 100 km au large de Dakar, une pirogue en provenance d'un pays voisin et transportant 259 candidats à l'émigration irrégulière.







Les migrants, selon Libération, ont été débarqués à la Base navale Amiral Fave Gassama et mis à la disposition des services compétents.

