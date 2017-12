Immigration clandestine : Mgr Benjamin Ndiaye dénonce la "pression" des familles sur les jeunes

L’Archevêque de Dakar, Mgr Benjamin Ndiaye a appelé samedi à Ngayokhème (Fatick), les familles à ne pas faire la pression sur les jeunes pour qu’ils essayent par "tous les moyens’’ de partir en Europe.



"Ne faites pas des pressions sur vos enfants au risque qu’ils partent à l’aventure européenne où ils ne doivent pas partir dans ces conditions illégales’’, a lancé Mgr Ndiaye lors de la cérémonie d’inauguration de la nouvelle Eglise réhabilitée de la commune de Ngayokhème.



"Quand un papa ou une maman attire l’attention de son fils sur la réussite, sur les réalisations dans le quartier d’un jeune qui avait migré vers l’Europe. Par un tel comportement les parents mettent la pression sur leur enfant et il va essayer par tous les moyens de partir à l’aventure en Europe", a-t-il déploré.



D’après l’Archevêque de Dakar, "si c’est par des moyens légaux, nous n’avons rien à dire, mais le plus souvent, c’est avec des moyens qui mettent en péril leur vie dans la mer ou sur le désert du Sahara’’.



’’La responsabilité sur la mort de plusieurs jeunes migrants africains enregistrée en Libye ou des pays d’Afrique du nord, n’est pas seulement causée par les autres. Elle est aussi causée par chacun de nous’’, a martelé, le guide religieux.



"Dieu nous demande de préserver notre vie, nous n’avons pas le droit de jouer avec nos vies. On n’a pas le droit de mettre en péril la vie des autres’’, a ajouté Mgr Ndiaye.



Il a prié pour que le Seigneur éclaire la conscience des jeunes africains et à ceux qui doivent prendre des décisions qui peuvent aider les jeunes à mieux se sentir chez eux et à se battre ici pour leur réussite.



Le maire de Ngayokhème Mbagnick Ndiaye, par ailleurs, ministre de l’Intégration africaine, du NEPAD et de la Francophonie, a pris part à la cérémonie d’inauguration de l’Église réhabilitée de cette commune.